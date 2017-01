Bebê morre após ser atingida por rojão

Uma bebê de 10 meses morreu após ser atingida por um rojão durante uma festa na virada de ano na Taquara, na Zona Oeste da cidade. A menina estava acompanhada do pai, que também foi atingido.

A criança chegou a ser socorrida no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. O registro foi feito inicialmente na 16ª DP (Barra), mas foi transferido para a 32ª DP (Taquara), região onde ocorreu o caso.

As circunstâncias ainda são desconhecidas, mas, segundo informações iniciais, o pai e a criança estavam em uma festa na Estrada dos Teixeiras e, no momento da virada do ano, ambos foram atingidos por um rojão pelas costas. Diligências estão sendo feitas pela 32ª DP para esclarecer a dinâmica e identificar responsáveis.

Via O Dia