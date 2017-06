Bebê morre após mãe ser vítima de bala perdida

Uma bebê de 27 semanas, nascida em um parto de emergência após a sua mãe ter sido atingida por uma bala perdida, morreu na tarde deste sábado, na Maternidade Municipal Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio.

A bebê nasceu com apenas 1,030 quilo em um parto considerado prematuro extremo. A mãe, Michele dos Santos, de 25 anos, foi baleada no tórax, por volta das 18 horas de quinta-feira. Ela chegava em casa, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu.

Michele permanece internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Geral da Posse. Seu estado é grave, porém estável. Ela sofreu uma lesão na medula.