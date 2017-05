Bandidos tentam roubar caminhão que levava carnes na Avenida Brasil

Bandidos tentaram roubar um caminhão que levava carnes, na manhã desta sexta-feira, na Avenida Brasil, na altura de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Kennedy, PMs flagraram o veículo durante um patrulhamento pela via.

Não houve registros de confronto no loal. Os bandidos conseguiram fugir e os policiais recuperaram o caminhão. Segundo a UPP, os militares fazem buscas na região para tentar encontrar os criminosos. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).