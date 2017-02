Bandidos tentaram levar três caixas eletrônicos de um posto de gasolina, na Praça Leonor Correira, no bairro Trindade, em São Gonçalo, na madrugada desta quarta-feira. Os vizinhos foram acordados pelo barulho e chamaram a polícia. De acordo com relatos, houve troca de tiros no local. Os suspeitos conseguiram fugir e não levaram os caixas eletrônicos.

