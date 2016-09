Bandidos tentam assaltar farmácia com retroescavadeira

Na madrugada desta quarta-feira, um grupo de criminosos tentaram roubar um caixa eletrônico dentro de uma farmácia, no Coelho, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Eles usaram uma retroescavadeira para arrombar a porta da loja.

Segundo relatos de testemunhas, eles não conseguiram levar o caixa, porque, no momento da ação, uma viatura da Polícia Militar passava pela via. Os bandidos se assustaram e começou uma intensa troca de tiros. Todos conseguiram fugir. A ação contou com pelo menos dez bandidos fortemente armados.

De acordo com a PM, logo depois dos disparos, os criminosos conseguiram deixar o local sem levar nada da farmácia. Ainda foi feito um cerco para tentar prender os bandidos, mas até o momento, não a registro de prisão.

O caso está sendo investigado pela 75ª DP (Rio do Ouro). No início da manhã desta quarta-feira, uma equipe da perícia técnica foi enviada ao local. Os investigadores ainda não conseguiram identificar o dono da retroescavadeira, mas no sistema da polícia a maquina não consta como roubada. Os agentes ainda não tem pistas sobre a identidade dos criminosos.