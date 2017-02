Bandidos são presos com 50kg de maconha

Três pessoas foram presas com de 50 quilos de maconha pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na madrugada de quarta-feira. A droga, que seria levada para o Espírito Santo, estava escondida dentro do porta-malas de um carro.

Os policiais da 8ª Delegacia (Campos) faziam uma blitz na altura do km 78, quando desconfiaram dos ocupantes de um Palio e decidiram fazer a abordagem. A droga foi encontrada em duas sacolas plásticas no porta-malas do carro. Havia 53 tabletes de maconha, totalizando 50 quilos. O motorista, de 35 anos, estava acompanhado de um casal, de 32 e 33 anos.