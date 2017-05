Bandidos roubam carga e trocam tiros com a polícia

Bandidos tentaram roubar a carga de dois caminhões na Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, Zona Norte do Rio, no início da manhã desta sexta-feira. De acordo com a PM, eram oito veículos no comboio escoltado por pelo menos três carros. Dois caminhões foram levados para o Complexo da Pedreira, e apenas um foi recuperado.

O congestionamento na Avenida Brasil chegou a altura de Realengo. Os policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) informaram que dois vigilantes foram baleados durante a troca de tiros. A ocorrência ainda está em andamento e os bandidos conseguiram fugir.