Bandidos roubam caixa eletrônico

Criminosos roubaram, na madrugada desta quinta-feira (16), dois caixas eletrônicos no bairro Mutuá, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Policiais do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para a ocorrência no início da manhã. Segundo informações iniciais, os criminosos usaram uma retroescavadeira e teriam conseguido levar apenas uma das máquinas. Os dispositivos estavam em duas farmácias da Avenida Paula Matos.

O crime aconteceu por volta das 3h30. Segundo as primeiras informações, pelo menos 30 bandidos armados participaram da ação. Eles teriam utilizado uma retroescavadeira para estourar as portas dos estabelecimentos – um dos caixas foi levado, outro teve o conteúdo roubado. Policiais que estiveram no local investigam a informação de que o crime teria sido cometido por bandidos do conjunto de favelas do Salgueiro.