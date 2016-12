Bandidos rodam com drogas em Caxias

Dois jovens foram presos na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na madrugada desta quarta-feira. Com eles, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou mais de 700 pinos de cocaína que seriam levados para Petrópolis, na Região Serrana.

Agentes do Grupo Tático da 1ª Delegacia (Duque de Caxias) realizavam uma blitz na altura do km 102, na pista sentido Juiz de Fora, quando suspeitaram dos ocupantes de um Corsa verde e pediram que eles parassem o carro. A dupla desobedeceu à ordem e fugiu, sendo perseguida. Durante a fuga, o carona do veículo começou a lançar objetos pela janela. Quilômetros depois, os marginais foram alcançados pelos policiais, enquanto outra equipe verificava o que tinham jogado fora.

No total, foram encontrados 760 pinos de cocaína (aproximadamente 1,7 quilo). A dupla, de 16 e 26 anos, acabou confessando ter comprado a droga em uma comunidade do Complexo da Maré, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Disseram ainda que que revenderiam a cocaína em Petrópolis e que gastaram cerca de R$ 18 mil com a compra. O caso será investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias).