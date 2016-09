Trio roda após tentativa de fuga

Um homem foi preso e dois menores apreendidos por Policiais do 20° BPM (Mesquita) na última quarta-feira, na Avenida Bernadino de Melo, Centro de Nova iguaçu. O trio é suspeito de realizar assaltos e furtos na região.

Agentes do batalhão faziam patrulhamento no local quando tiveram a atenção voltada para um Hyundai Tucson. Ao realizarem a abordagem os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pela guarnição.

Com os marginais foi encontrado um revólver calibre 32 com 4 munições intactas e o automóvel que tratava-se de produto de roubo. Eles foram encaminhados à 52ª DP (Centro).