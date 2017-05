Bandidos invadem escola municipal

Homens armados invadiram a Escola Municipal Mestre Waldemiro, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (5). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, não houve invasão no prédio da instituição e nenhum aluno foi feito de refém. A escola foi utilizada como rota de fuga de criminosos que estavam em confronto com a polícia no Morro da Mangueira, na Zona Norte.

O espaço foi vistoriado por PMs, que não encontraram outras pessoas no interior da escola. A secretaria garante que a unidade, que atende 429 alunos em turno único, não teve seu funcionamento suspenso.

Outras duas escolas, no entanto, na mesma região próximo à Mangueira interromperam o funcionamento aos seus 793 alunos do turno da tarde e Educação de Jovens e Adultos.

