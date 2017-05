Bandidos explodem caixa eletrônico em farmácia

Assaltantes explodiram um caixa eletrônico que funcionava dentro de uma farmácia em Vila Kennedy, na Zona Oeste, na madrugada desta sexta-feira. A farmácia, na Avenida Marrocos, ficou bastante destruída. Ainda não há informações sobre a quantia roubada e se houve feridos. Os bandidos conseguiram fugir.

Na última terça-feira, criminosos tentaram explodir caixas eletrônicos de uma agência bancária no Centro do Rio. O caso ocorreu na Avenida Marechal Floriano, uma das mais movimentadas da cidade. Além disso, os bandidos utilizaram um veículo, tipo pick up, para arrombar a porta de outra agência, em Realengo.

