Bandidos explodem caixa eletrônico em agência bancária em Pilares

Bandidos usaram explosivos para atacar uma agência do Bradesco, na Rua João Ribeiro, em Pilares, Zona Norte, na madrugada deste domingo. Dos cinco caixas eletrônicos do local, um foi totalmente danificado. Segundo testemunhas, cerca de 10 criminosos invadiram a loja. Essa foi a terceira vez que a instituição financeira é alvo deste tipo de crime no Rio.

Os vidros da agência bancária foram estilhaçados, e, de acordo com os relatos, os bandidos usaram dois veículos para fechar a via enquanto praticavam o crime. O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade).

Moradores da região relataram ainda sentir tremores em suas casas por conta da explosão. Uma moradora que não quis se identificar disse que este tipo de crime não é frequente na região. “Moro aqui há 40 anos e nunca vi nada parecido. Foi tão assustador que acordou a rua inteira”, contou.

As explosões de caixas eletrônicos dispararam no Estado do Rio. E pelo menos cinco foram registradas só neste ano.