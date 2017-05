Bandidos explodem agência bancária e trocam tiros com policiais em Vila Isabel

Bandidos explodiram uma agência bancária do Santander, na madrugada desta sexta-feira, no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Segundo a PM, o grupo foi flagrado por policiais civis que passavam na rua e houve troca de tiros no local.

Até o momento, a polícia não informou se os bandidos conseguiram levar o dinheiro dos caixas eletrônicos. Não houve feridos e os suspeitos conseguiram fugir.

Por meio das redes sociais, os moradores relataram tensão no momento do crime. “Eu moro perto do banco, foi terrível! Parecia uma guerra”, contou um deles. “Fiquei até com medo de o prédio cair”, disse outro internauta. “Vila Isabel está cada vez mais perigosa”, lamentou mais um.