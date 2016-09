Bandidos caem no cerco da polícia

Policiais Militares do Serviço Reservado do 21º BPM (São João de Meriti), apreenderam na última segunda-feira, dois menores na Rua Domicília Cesar, Comunidade da Linha, após receberem denúncias sobre tráfico de drogas na região. Com eles foram encontrados cocaína, maconha, rádio transmissor e um valor em espécie.

Em seguida, por determinação do Comando, afim de checar denúncias sobre tráfico de drogas em Tomazinho, na comunidade do Buraco Quente, Policiais Militares do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 21ºBPM, detiveram dois indivíduos, e apreenderam farto material entorpecente e uma pistola 9mm com munições. As ocorrências foram encaminhadas à 64ª DP (Vilar dos Teles).