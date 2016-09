Bandidos atiram contra carro de deputado

O deputado estadual Luiz Martins (PDT) escapou de um assalto na manhã desta quarta-feira na Rua General Jerônimo Furtado, em Rocha Miranda. Os bandidos atravessaram um Ford K na frente do veículo de Martins, um Toyota Hilux. Como o carro era blindado, o deputado deu ordens ao motorista para escapar. Os criminosos, armados com pistolas, atiraram contra a picape e acertaram dois tiros, um na altura da janela do carona onde estava Martins. “Só deu tempo de abaixar a cabeça e pedir para o motorista acelerar porque o carro é blindado”, afirmou.

Ele ia para uma reunião política do filho, o candidato a vereador Daniel Martins, que assistiu toda a ação dos assaltantes. Daniel recebeu informações que um homem foi atingido na barriga por uma bala perdida. A vítima foi identificada como Ronaldo de Oliveira Lima, baleado na barriga. Ele foi levado para Hospital Municipal Paulino Werneck, Ilha, e segundo o deputado a família informou que passa bem. O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).