Bandidos assaltam academia em Caxias

Bandidos armados invadiram uma academia em Duque de Caxias. A ação, que aconteceu na quinta-feira da semana passada, foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O vídeo mostra que pelos menos três bandidos armados rendem um homem e entram na academia que fica na Rua Rua Caibar Schutel, no bairro Itatiaia. Um dos ladrões permanece na porta de entrada, enquanto os outros comparsas abordam funcionários e clientes.

Um dos frequentadoras é obrigado a tirar o cordão e a deitar-se no chão, com a arma apontada para ele. Após o assalto os dois assaltantes saem passando pela catraca. Um deles, antes de deixar o local, arranca e rouba o monitor que ficava na recepção do estabelecimento. Procuradas, as polícias Militar e Civil ainda não deram informações sobre o caso.