Bandido morre em tentativa de assalto a PM

Um policial militar lotado na UPP do Jacaré trafegava com sua motocicleta Honda Bross, por volta das 18h desta segunda- feira (30), na Avenida Presidente Conta e Silva, centro de Mesquita, quando três elementos em um veículo de placa não anotada tentaram roubá-lo.

O militar reagiu, entrando em luta corporal com um dos meliantes que desceu do carro e foi baleado.O bandido correu, mas não foi muito longe, pois foi encontrado morto na rua Marquesa de Griselda, no mesmo bairro.O policial não ficou ferido. A ocorrência foi registrada na 53°DP (Mesquita)

Com informações de: Nova Iguaçu sem censura