Bandido morre e dois são presos em Caxias

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi surpreendida na madrugada de ontem por três marginais, que estavam a bordo de um carro, na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias na pista central sentido Rio. Ao serem abordados, os policiais atiraram e mataram um criminoso, além de prender os outros dois.

Segundo informações, os criminosos passavam pela rodovia quando avistaram os policiais e decidiram aprontar um ataque surpresa. No ato, os policiais reagiram e dispararam contra o Renault Logan utilizado na ação. Um suspeito, ainda não identificado, foi baleado no banco de trás do carro, enquanto os outros dois foram identificados como Marcos Paulo de Oliveira Silva e Max da Silva Palhares, foram presos e encaminhados para a 59° DP, em Duque de Caxias.

Max da Silva se identificou como policial militar e após uma busca de arquivos, a delegacia confirmou que o mesmo pertence a UPP e já havia se detido para os trâmites legais.

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) esteve no local e realizou a perícia.