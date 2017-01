Bandido é preso por assalto a banco

Uma denúncia anônima levou a prisão, na tarde de quinta-feira, de Claudston Santos de Souza Júnior, de 42 anos, suspeito de roubo a banco.

Segundo a polícia, Claudston teve a prisão decretada, ao ser reconhecido por vítimas como autor de um roubo a uma agência do Santander, em Rio das Ostras, no dia 23 de setembro. Na ocasião, foram levados mais de R$400 mil. De acordo com os agentes, o suspeito foi preso em sua casa, na Rua Silva Porto, no Gebara, em São Gonçalo.

Ao notar a presença da polícia, ele teria tentado fugir mas foi alcançado e recebeu voz de prisão. Um revólver calibre 38 e um veículo Gol também foram apreendidos e encaminhados à 128ªDP (Rio das Ostras), onde o roubo tinha sido registrado na época.