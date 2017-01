Bandido é preso com mais de R$ 80 mil na Dutra

Um homem que estava foragido da Justiça foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma blitz na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na madrugada de domingo. Ele é acusado por homicídios qualificados e estava em um carro blindado, com mais de R$ 80 mil.

Durante a fiscalização, na pista sentido Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, os policiais desconfiaram do motorista de um automóvel e decidiram abordá-lo. O suspeito, de 35 anos, possuía dois mandados de prisão em aberto expedidos pela 4ª Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro, em 2012 e 2014.

Os pedidos de prisão preventiva são relacionados a dois homicídios qualificados. Um dos crimes teria ocorrido há cerca de dez anos. Ao revistarem o carro, os agentes da PRF encontraram mais de R$ 70 mil em espécie, além de aproximadamente R$ 10 mil em cheques.

A ocorrência foi encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo).