Bandido é morto e quatro feridos em confronto com a PM

Na madrugada desta quinta-feira através de denúncia, policiais militares da 91ª DP (Valença) seguiram para o bairro Canteiro, em Valença, no Sul do Rio, onde fizeram a interceptação de um EcoSport, vindo do Rio de Janeiro. Ao realizarem a abordagem do veículo, agentes foram surpreendidos a tiros pelos bandidos. Houve uma breve troca de tiros. Um dos cinco elementos foi a óbito e os outros quatro estão na unidade de pronto atendimento da cidade, sob custódia.

Na ação, foram apreendidos farta quantidade de drogas, 2 armas e rádios transmissores. De acordo com a polícia, os elementos seriam do bairro Irajá, Conjunto Amarelinho, na Zona Norte do Rio, e teriam ligação direta com a facção Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo informações, os mesmos iriam montar uma boca de fumo na cidade de Valença.