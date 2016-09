BAC apreende mais de 200kg de maconha em comunidade

Na tarde dessa terça-feira (20), policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), cumprindo determinação do Comando de Operações Especiais (COE), realizaram operação na comunidade do São Carlos, no Estácio, para reprimir o tráfico de drogas na localidade. Na ação, houve breve confronto devido a resistência dos criminosos.

Como resultado da atuação foram apreendidos 140 tabletes de 1 1/2 kg, totalizando aproximadamente 210 kg de maconha, 01 espingarda calibre 12 e 01 máquina caça níquel. Todo material foi apresentado na 6ª DP.