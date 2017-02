Avô é preso por estuprar a neta de 7 meses em Nova Iguaçu

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, em Nova Iguaçu, acusado de estuprar a neta de apenas 7 meses. A menina havia dado entrada no Hospital da Posse, nesta quarta-feira, com lesões no ânus. A criança não resistiu e os médicos resolveram acionar a polícia.

Policiais da 58ª DP (Posse) começaram a investigar o caso e a ouvir parentes da menina. A mãe dela contou aos PMs que foi abusada pelo pai quando tinha 12 anos. Os agentes, então, foram à casa do suspeito, no bairro Rancho Novo, e o levaram para a delegacia.

Em depoimento, o homem confirmou a violência sexual contra a filha, mas negou ter abusado da neta.

“Ficou comprovado que ele estava com a neta na hora do abuso, além do seu histórico de abusos, aliado ao histórico hospitalar e ao laudo. A soma desses indícios foi suficiente para formar a convicção”, afirmou o delegado, que fez a autuação em flagrante por estupro de vulnerável, com resultado de morte.

