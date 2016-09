Os operadores do CONIG confirmaram a informação de que um homem e uma mulher foram atropelados na rua Getúlio de Moura, no Centro de Nova Iguaçu. Agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local. Trânsito segue com desvio.