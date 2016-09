Um homem foi atropelado na Via Light, esquina com a Rua Ministro Lafaiete, no Centro de Nova Iguaçu na manhã desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros e os agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana estavam no local. A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e o trânsito segue normal pela localidade.