Ator briga na rua em defesa da mulher

Rodrigo Andrade foi envolvido numa grande confusão no último fim de semana. Ele voltava de um show em Duque de Caxias com a mulher, Joyce, o sobrinho dela, identificado como Guilherme e o cunhado do cantor. Rodrigo explicou o que aconteceu:

“O sobrinho da minha esposa tinha bebido muito e percebendo que ele poderia arrumar confusão decidimos ir embora. No carro, voltando, ele desrespeitou minha mulher passando a mão nos seios dela, e começou uma discussão por isso. Ele agrediu minha esposa, dando socos nela. Abriu o vidro e colocou a cabeça da minha esposa pra fora do carro”, disse.

Ao chegarem no hotel em que Guilherme estava hospedado, uma nova discussão foi iniciada. Guilherme deu um soco em Rodrigo, que revidou a agressão. Guilherme caiu no chão e cortou a cabeça. Rodrigo, ao ver Guilherme sangrando, ainda tentou estancar o sangue.

“O rapaz levantou e ainda quis me agredir! Foi quando a tia dele jogou ele no chão e bateu nele”, lembra o cantor. No fim das contas, todos foram parar no Hospital Vitória, na Barra.