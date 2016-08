Atleta leva a baixada para o pódio

Ton Melo, atleta da Gfteam Meier e judoca da equipe Pinheiro de Judô em Nova Iguaçu, apresentou-se muito bem e marcou seu nome na história do esporte em nosso país. O iguaçuano ficou em segundo lugar na final do peso pesado, e, dessa forma, se classificando para o sul-americano que ocorrerá no próximo dia 17 de setembro.

Com apoio do projeto da Universidade Unig e outros patrocinadores, Ton Melo tenta chegar a mais conquistas e levar Nova Iguaçu ao lugar mais alto do pódio. E estimula os jovens para a prática de esportes.