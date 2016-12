Assassino de casal de idosos é preso em Caxias

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam na manhã desta quinta-feira, um dos assaltantes que invadiu uma casa em Duque de Caxias, roubou e matou um casal de idosos que morava na residência. Andre Santos de Almeida, de 35 anos, tinha um mandado de prisão temporário decretado pela polícia.

Segundo as investigações, o casal de idosos Eurico José de Almeida, de 66 anos, e Lourenilda Maia de Oliveira, de 53, foram encontrados dentro de casa com sinais de violência, facada e asfixia. O crime aconteceu no último domingo e a polícia procura os outros responsáveis pelo latrocínio.