Assalto deixa dois PMs esfaqueados e assusta pacientes da policlínica

Um assalto, na tarde desta quinta-feira (22), assustou pacientes e deixou dois policiais militares esfaqueados na Policlínica Granato, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, os militares lotados no Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos (BPGE) foram feridos a facadas por suspeitos que tentavam roubar a clínica. Eles estavam de folga e tentaram deter os criminosos, que conseguiram fugir.

Segundo uma médica da Granato, que preferiu não ter a identidade revelada, esta é a terceira vez que os mesmos criminosos assaltam a clínica. Ainda de acordo com ela, o dono da Granato teria pedido ao 6º BPM (Tijuca) para reforçar o policiamento nas imediações da policlínica.

Os policiais feridos foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles. Patrulhas do 6ºBPM realizam buscas na região na tentativa de prender os criminosos.