Assalto a ônibus deixa um baleado

Uma pessoa ficou baleada, na manhã desta quinta-feira, numa tentativa de assalto a um ônibus

próximo a Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio. O veículo, que estava vindo de Magé e seria da Viação Mageli, seguia para a região central quando homens armados anunciaram o assalto e um passageiro reagiu, iniciando os tiros dentro do ônibus.

Ele acabou baleado e foi levado pela Guarda Municipal para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Policiais militares do do 4º BPM (São Cristóvão) fizeram buscas na região, mas os suspeitos conseguiram fugir. O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República).