Arrastão no Arco Metropolitano deixa um morto e dois feridos

AÚDIO DE UM DOS AGENTES PEDINDO SOCORRO!

ARRASTÃO NO ARCO METROPOLITANO, PRÓXIMO À FERROVIA DE JAPERI. Muito cuidado quem estiver passando pelo local!!!

De acordo com as primeiras informações, bandidos fortemente armados com fuzil, tentaram roubar uma carga da empresa Souza Cruz e trocaram tiros com agentes de escolta e vigilância, próximo à Ferrovia de Japeri, na manhã desta quarta-feira (31).

Um vídeo enviado por um leitor, mostra dois agentes gravemente feridos e outro morto durante a ação.