Arrastão em lojas no Rio foi resposta do tráfico ao não pagamento de ‘caixinha’

O arrastão realizado por cerca de 40 bandidos em sete lojas na Rua Senador Pompeu, no Centro do Rio, na madrugada desta segunda-feira, foi uma represália do chefe do tráfico do Morro da Providência, Evanilson Marques da Silva, o Dão, à recusa dos comerciantes em pagar uma “caixinha” a ele. A informação é de uma pessoa que trabalha no local. Segundo o relato, o bandido exigiu R$ 2 mil semanais de cada lojista, mas a quantia não foi paga.

— Eles (os traficantes) fizeram nada mais, nada menos que dar uma demonstração de poder. É queda de braço: ou você me paga ou vou te prejudicar — contou a pessoa, que pediu anonimato por medo de represálias.

Ainda de acordo com ela, além das lojas, o tráfico da Providência também cobra uma “taxa” dos ambulantes: são R$ 30 semanais das bancas pequenas e R$ 50 das bancas maiores.

Na manhã desta segunda, quase todas as lojas da Senador Pompeu, incluindo as que não foram saqueadas, estão com as portas fechadas. A informação no local é de que um bandido de moto passou pela via mais cedo ameaçando quem abrisse o comércio.