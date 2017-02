Armados de fuzis, traficantes aterrorizam Caxias

Traficantes fortemente armados aterrorizaram moradores que seriam da comunidade do Dique, em Gramacho, Duque de Caxias, na noite da última quarta-feira. Uma das das vítimas que passava na esquina das ruas Francisco Faleiros de Freitas Lima com Diamantina, por volta das 1h30, encontrou com o bando de criminosos e tentou voltar de ré e teve o carro fuzilado.

Segundo informações, o motorista passa bem. Nas redes sociais, o aumento dos crimes de roubos a veículos e a pedestres, além de assaltos a ônibus aumentou mais de 500% depois que o novo comando assumiu o 15º Batahão de Polícia Militar (Duque de Caxias).