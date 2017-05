Arlindo Cruz volta a mexer lado do corpo que estava paralisado após AVC

Arlindo Cruz, está a cada dia progredindo em seu estado de saúde. Na manhã desta quarta-feira (24), o cantor e compositor, de 58 anos, conseguiu mexer o lado direito, paralisado após um AVC hemorrágico, em 17 de março. A notícia foi dada pelo filho dele, Arlindinho.

— São movimentos involuntários, mas os estímulos já voltaram. Não sei bem se ele sente dor ou formigamento, mas quando a gente encosta, ele reage. Isso não acontecia antes. Hoje ele tentou me responder alguma coisa. Os médicos estão felizes, nós estamos felizes! Na segunda-feira (22), a equipe médica colocou ele sentado na cadeira pela primeira vez e ele reclamou, como quem estivesse sentindo alguma coisa. Está respirando sozinho, mas a consciência ainda não está 100%. Com essa evolução, tem tudo para meu pai sair logo do CTI — festeja o cantor, de de 23 anos.

Arlindinho Cruz disse ainda que procura tocar instrumentos e cantar para o pai:

— Toco banjo e ele se mexe muito, fica agitado, tenta falar… Ele vive para a música. Tudo com ele é bem lento, mas a cada dia que passa está mais acordado, reconhecendo as pessoas. A gente se movimenta no quarto e ele acompanha com o olhar. O pior já passou. Agora estou bem mais esperançoso.