Após morte de jovem, Pavão-Pavãozinho tem segundo dia consecutivo de tiroteio

Moradores do Morro Pavão-Pavãozinho, na divisa dos bairros de Copacabana e Ipanema, na Zona Sul do Rio, e de ruas próximas à comunidade acordaram ao som de tiros na manhã desta terça-feira. Segundo relatos, desde 5h30 ocorre um tiroteio na favela. O confronto acontece na manhã seguinte a uma troca de tiros que deixou um jovem morto e uma mulher ferida.

“Desde às 5:30 que o Pavão Pavãozinho está sob tiroteio intenso… Como ter um bom dia sabendo que trabalhadores, crianças, mães e várias outras pessoas (…) estão correndo risco de morte, estão se sentindo desamparadas???? Eu, aqui do meu apartamento tenho uma profusão de sentimentos, imaginem quem convive todos os dias com essa situação”, escreveu uma mulher no Facebook.

Segundo as primeiras informações, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão no Pavão-Pavãozinho. Ainda não há informações de presos e apreensões.

Moradores contam que o comércio na comunidade está com as portas fechadas. Segundo eles, há trechos da favela sem energia elétrica, já que disparos atingiram transformadores.