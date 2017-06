Após incêndio, parte de teto de desaba e fere funcionária no Shopping da Gávea

Uma parte do teto do Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio, desabou na manhã desta quarta-feira e feriu uma funcionária que trabalhava na limpeza do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h20 o batalhão da região foi acionado para a ocorrência.

A vítima identificada como Paloma dos Santos, de 38 anos, foi encaminhada para o Hospital Miguel Couto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher passa bem e já foi liberada do hospital.

Diretores do Sindicato dos Comerciários estiveram no Shopping da Gávea para atender aos integrantes da categoria que trabalham no local, onde ocorreu um incêndio nesta terça-feira. De acordo com o sindicato, eles receberam várias denúncias de funcionários que estariam sendo obrigados a trabalhar, apesar do cheiro muito forte e da fumaça no local.

Na tarde desta terça-feira, um incêndio atingiu o Teatro Clara Nunes, no terceiro piso do mesmo shopping. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros informou que homens do Quartel da Gávea foram acionadas às 15h05 para combater as chamas no local. Nove pessoas foram socorridas e sete precisaram ser encaminhadas para o Hospital Miguel Couto e a coordenação de Emergência Regional Leblon, a maioria devido à inalação de fumaça. Dentre as vítimas, a única mulher sofreu de um mal súbito ao passar próximo ao local.