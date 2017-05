Apenas 27,7% dos 5 milhões de usuários do Bilhete Único se cadastraram

Os usuários do Bilhete Único Intermunicipal têm até amanhã para realizar o cadastro da declaração de renda mensal. O procedimento é obrigatório para continuar tendo direito ao benefício. Até ontem, apenas 27,7% dos 5 milhões de usuários tinham se cadastrado.

O cadastro deve ser feito no site www.riobilheteunico.com.br/declaracao/login. Para usufruir do benefício, o usuário deve informar ter renda mensal de até R$ 3 mil. Os que não efetuarem a declaração no prazo, mas estiverem dentro do limite de renda, terão os descontos tarifários suspensos até que o cadastro seja realizado.

Os que declararem renda superior a R$ 3 mil perderão o benefício. Nos casos de suspensão, os cartões continuarão a funcionar, mas será cobrada a tarifa integral de cada meio de transporte.

Caso o comprador de créditos seja o próprio titular do cartão, a informação de renda deve ser realizada por autodeclaração. O beneficiário deve cadastrar o seu rendimento e declarar que as informações prestadas são verdadeiras. Sempre que houver alteração da renda, o cadastro deve ser atualizado.

No caso das empresas que fornecem vale-transporte, cabe ao empregador declarar o valor nominal da renda do empregado. O contratante fica responsável por atualizar a situação cadastral dos funcionários dispensados, em até 15 dias úteis, a contar da data da rescisão. A veracidade das informações poderá ser conferida pelo governo.