Aparelhos de ar-condicionado ficam até 33% mais baratos

Com as temperaturas mais amenas, os preços de aparelhos de ar-condicionado estão até 33% mais em conta nas lojas físicas. Quem quiser aproveitar os valores mais baixos já pode procurar as ofertas no comércio. No hipermercado Extra, o ar Split, da Springer, caiu de R$ 1.199 para R$ 799, ou seja, quem compra agora garante preço 33% menor no modelo de 7.500 BTUs. Já o modelo da Consul, também com 7.500 BTUs, está 20% mais barato, de R$ 999 por R$ 799

Na TeleRio, no Américas Shopping, o abatimento é de 20% no Springer (de R$ 1.050 por R$ 900) à vista. Já na Polishop do TopShopping, a redução foi de 14% no ar-condicionado Pinguino De’longhi 10.500 BTUs, de R$ 2.499,90 por R$ 2.149,90.

Levantamento feito pelo site comparador de preços Zoom, a pedido do EXTRA, também identificou descontos de até 16% nas lojas virtuais e mostrou a importância de pesquisar em diversos estabelecimentos, já que a variação de preço chega a 31%. Essa é a diferença entre os valores anunciados pelo aparelho portátil Consul 12 mil BTUs, encontrado por preços de R$ 2.249,91 a R$ 2.939 nos sites.

Economista e professor de Finanças do Ibmec-Rio, Gilberto Braga explica que os itens que tradicionalmente ficam mais baratos no inverno, como o ar-condicionado, já estão com preços atualizados, então, o consumidor não precisa esperar até a próxima estação chegar para achar uma boa oferta:

— Os valores já estão em um patamar mais baixo. O consumidor precisa escolher o aparelho correto para as necessidades, observar os requerimentos de instalação, principalmente quando se trata de modelos que necessitem de obra para instalação. É preciso pensar nos demais gastos.