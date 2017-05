Alunos de Mesquita visitam o Museu do Amanhã

Na manhã desta quinta-feira (11), 38 alunos da Escola Estadual Municipalizada Santos Dumont participaram de uma visita guiada ao Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro. As crianças foram acompanhadas pela diretora da escola, cinco professoras e dois representantes da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Mesquita e o projeto é promovido em parceria com a Fetranspor e a TransÔnibus.

Como o nome do projeto já diz, “Fetranspor Social – Transportando Educação e Cultura” é uma oportunidade de fazer com que as crianças aprendam além da sala de aula e tenham acesso a centros culturais por todo o estado. “Nossas crianças têm poucas oportunidades de conhecer esse tipo de lugar. Essa iniciativa é maravilhosa e tem papel fundamental na inclusão dos nossos alunos na sociedade”, explica a assessora de projetos da secretaria de Educação, Cintia Pereira.

As crianças ficaram encantadas com o espaço e participaram de diversas atividades interativas oferecidas pelo museu. Elas elegeram como favorita a relacionada à cultura dos índios aborígenes, em que participaram cantando. Ainda neste mês, no dia 22, o projeto também levará alunos da Escola Municipal Maria Dolores de Mello Porto ao AquaRio, o maior aquário marinho da América do Sul, também no Centro do Rio de Janeiro.