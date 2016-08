Alegria toma conta do Hospital da Posse

Sorrisos, brilho nos olhos e encantamento. Foi o resultado da visita do Ronald McDonald, personagem vestido de palhaço que é símbolo da rede de fast-food McDonald’s, ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse/HGNI). O evento, que aconteceu nesta quarta-feira (24), é uma ação da Associação Saúde Criança Recriar em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu e Allegro Produções.

O personagem visitou a emergência e enfermaria pediátricas e arrancou sorrisos de quem estava pelos corredores da unidade. Pais, médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde também foram contagiados pela energia de Ronald, que transformou o clima com suas brincadeiras.

“Receber a visita de um personagem tão famoso como o Ronald é a confirmação de que estamos fazendo um trabalho de qualidade em nossas unidades de saúde. Ver as crianças felizes foi o mais gratificante”, afirma Emerson Trindade, secretário municipal de saúde.

Para o diretor geral do Hospital da Posse, Joe Sestello: “Essas ações são fundamentais para levar um pouco de alegria aos pacientes e familiares em um momento tão difícil”.

Durante a visita, Ronald fez diversas brincadeiras envolvendo as crianças e seus familiares. Além de tirar muitas fotos. Todos fizeram questão de registrar o momento. A mãe do pequeno Guilherme de 10 anos ficou maravilhada com a visita. “O meu filho gostou muito, tirou fotos e filmou tudo”, diz Mariana Garcia, que ressalta: “A visita dele quebrou o clima de hospital e distraiu as crianças. Foi ótimo”.

E quanto ao Guilherme, ele não precisou falar nada. Assim como todas as crianças, ao final da visita, ele tinha um brilho nos olhos, um sorriso no rosto e muita história para contar.