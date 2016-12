Ajudante de caminhão morre em acidente na Dutra

Um ajudante de caminhão morreu na madrugada desta segunda-feira, no Km 279 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, na região Sul do estado. Ele estava no carona de um caminhão que bateu na traseira de uma carreta. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Volta Redonda. O motorista foi socorrido na Santa Casa de Barra Mansa.

A unidade médica não divulgou o estado de saúde do paciente. O condutor da carreta não se feriu. O acidente provocou um congestionamento de oito quilômetros.