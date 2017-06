Agentes do Aterro Presente são baleados em troca de tiros no Flamengo

Dois agentes do Aterro Presente foram baleados em uma troca de tiros, na tarde desta segunda-feira, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Segurança Presente, um policial militar foi atingido no punho, e um agente civil foi atingido de raspão na canela e na orelha, por volta das 16h30. Eles foram levados para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) e passam bem.

Segundo a operação, o confronto começou quando criminosos em um carro dispararam contra três agentes, que reagiram e acertaram um dos bandidos. Os criminosos conseguiram fugir. O tiroteio ocorreu na altura do número 200 da Praia do Flamengo.

A Segurança Presente é resultado de uma parceria entre o governo estadual e a Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio) e abrange, além do Aterro, a Lagoa e o Méier. A operação foi expandida também para o Centro, onde a prefeitura participa do custeio.