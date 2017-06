Agente penitenciário é morto na porta de casa

O agente penitenciário Paulo Sérgio de Araújo, de 56 anos, morto no domingo na porta de casa, no Conjunto do Ipase, em Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio, era conhecido entre os colegas de profissão por seguir o estilo linha-dura. Desde que havia entrado na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), há 11 anos, o inspetor trabalhava na Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, Bangu 3b, onde ficam os presos da maior facção criminosa do Rio. De acordo com os colegas, Araújo era respeitado no cárcere e fazia seu trabalho “sem recuar”. O inspetor foi assassinado com diversos disparos de pistola dentro de seu carro. A Delegacia de Homicídios (DH) da capital investiga o caso.

De acordo com testemunhas, os criminosos, que estavam num automóvel modelo Wolkswagen Polo de cor branca, esperaram a vítima entrar em seu veículo, um modelo Fiat Uno e encostaram com o carro atrás. Em seguida, três deles desceram do veículo e deram tiros em direção ao agente. A chave do carro de Araújo já estava na ignição. No banco do carona, estava sua pistola, mas ele sequer teve tempo de reagir. Os bandidos fugiram após efetuarem os disparos. Eles deram ré na rua e voltaram pelo mesmo caminho por onde tinham chegado ao local.

Paulo Sérgio era um dos quatro chefes de turma do Bangu 3b, ou seja, ficava responsável pela sua equipe de inspetores do plantão. Nesse domingo, quando saía de casa, o agente iria para o trabalho. Aos fins de semana, como os diretores não estão nas unidades, são os chefes de turma que ficam responsáveis pelas cadeias.