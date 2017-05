Agente penitenciário é baleado em Caxias

Um agente penitenciário foi baleado, na noite desta segunda-feira, quando o carro da Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) onde presos eram transportados foi atacado a tiros, no Arco Metropolitano, em Duque de Caxias. As informações são do 15º BPM (Duque de Caxias).

Segundo os PMs, não há como precisar se o ataque foi uma tentativa de resgate dos presos que estavam no carro. Os bandidos que trocaram tiros com a equipe da Seap conseguiram fugir. O agente atingido foi levado para o Hospital estadual Adão Pereira Nunes, também em Duque de Caxias. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.