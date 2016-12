Agente penitenciário é assassinado em Belford Roxo

Um agente penitenciário foi morto a tiros, na manhã deste domingo, em Belford Roxo. Segundo informações, José Antônio da Costa Barros estava em uma praça próxima de onde morava quando dois homens em uma moto passaram e fizeram disparos. O inspetor chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), José Antônio foi morto na Rua Vitória Régia. Uma perícia foi realizada no local e as circunstâncias do crime são investigadas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o inspetor era lotado na Coordenação de Segurança do Complexo de Gericinó, em Bangu. Segundo informações, ele atuaria como motorista e segurança do subcoordenador de Segurança.