Agente é flagrado levando celulares para presídio

Um agente penitenciário foi preso em flagrante, levando celulares para dentro da Penitenciária Bandeira Stampa, no Complexo de Gericinó, no início da tarde desta segunda-feira. A unidade que vai abrigar o empresário Eike Batista, preso pela manhã ao chegar de viagem dos Estados Unidos.

A prisão foi feita pelo Grupamento de Portarias Unificados (GPU) do complexo. Segundo informações, Nelson Rego Lira, de 48 anos, estava com uma bolsa com fundo falso, onde foram encontrados dois celulares, fones de ouvido, chips, remédios e R$ 2.800. O agente, que estava na Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) há três anos, foi levado para a 34ª DP (Bangu), onde a ocorrência foi registrada.

Em Bangu 9, estão presos os chefes de organizações paramilitares que não foram mandados para presídios federais. Também estão no Bandeira Stampa presos da Operação Calicute sem curso superior. Entre eles está Wagner Jordão Garcia, suspeito de ser o encarregado de receber os valores da ‘taxa de oxigênio’ para Hudson Braga, ex-secretário de Obras do Governo Cabral. A operação é a que levou o ex-governador Sérgio Cabral à cadeia