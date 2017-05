Aeroporto Santos Dumont reabre após passar o domingo fechado pela neblina

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, reabriu para pousos e decolagens às 18h50 deste domingo, após passar praticamente o dia todo fechado por causa de uma forte neblina que atingiu a zona sul e o centro da cidade desde o meio da manhã.

De acordo com Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o terminal, houve 36 voos atrasados e 47 cancelados nas chegadas e 25 atrasados e 47 cancelados nas partidas. Com isso, o saguão do aeroporto ficou lotado de passageiros o dia todo. Muitos serão hospedados em hotéis para passar a noite e só seguirão para os seus destinos nesta segunda-feira.

A assessoria da Infraero informou que cada companhia aérea adotará as medidas que acharem mais adequadas para atender aos passageiros, mas que todas devem seguir a Resolução 141 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que estabelece direitos e deveres dos clientes destes serviços.