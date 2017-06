Adolescente usa marreta e cordas para matar madrasta

Policiais do 35ºBPM (Itaboraí) prenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira, um adolescente que matou a sua madrasta com golpes de marreta e asfixia para roubar o pagamento que ela recebeu por uma faxina. O caso aconteceu em Jardim Itambi, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com os PMs, parentes de Wandaqleide Rufino, de 30 anos, procuraram a polícia para relatar o desaparecimento dela. Durante o relato, eles disseram que o convívio dela com o enteado era ruim. Segundo eles, o adolescente tinha problemas com o uso de drogas e roubava objetos de casa com frequência.