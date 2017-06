Adolescente de 16 anos é morto durante operação policial na Rocinha

Um adolescente de 16 anos, chamado Marcos Paulo, foi morto, na tarde desta quarta-feira, durante uma operação militar na Rocinha.

O comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha informou que policiais estavam fazendo uma patrulha quando se depararam com criminosos armados, por volta de 14h30.

No confronto, um dos criminosos teria ficado ferido, e foi levado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul. O hospital confirmou a morte do jovem. O comando da UPP informou ainda que foi apreendida uma mochila com drogas e dinheiro.

O presidente da Associação de Moradores da Rocinha, contudo, tem uma versão diferente para o que aconteceu. Wallace Pereira afirma que moradores ouviram tiros e, quando chegaram ao local, se depararam com Marcos já morto.

— Ouvimos alguns tiros, e quando formos ver tinha um menino morto no beco — explica.